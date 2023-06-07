Bilecik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Bilecik merkezinde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halinde devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Abdülhamit Han Bulvarı'nda seyir halindeki 11 ABD 985 plaka motosiklet sürücüsü Nuri Ş. Kocatepe Caddesine dönmek istediği esnada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet yaralanırken, yaralı Nuri Ş. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK