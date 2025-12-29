Haberler

Bilecik'te "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında çiftçiliere fidan dağıtıldı

Bilecik'te 'Meyveciliği Geliştirme Projesi' kapsamında çiftçiliere fidan dağıtıldı
Güncelleme:
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Meyveciliği Geliştirme Projesi' kapsamında 450 çiftçiye toplam 27 bin 857 adet ceviz, Trabzon hurması ve incir fidanı dağıttı. Vali Faik Oktay Sözer, tarımsal üretimin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yürütülen "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında 27 bin 857 adet fidan dağıtıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi katkılarıyla temin edilen toplam 27 bin 857 adet ceviz, Trabzon hurması ve incir fidanının, il genelinde 450 çiftçiye dağıtıldığı kaydedildi.

İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen dağıtım töreninde Vali Faik Oktay Sözer'in yaptığı konuşmada, tarımsal üretimin güçlendirilmesinin hem üreticiler hem de il ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Tarımsal üretimi güçlendirecek ve çiftçilere doğrudan katkı sağlayacağını ifade eden Sözer, "Tarım, yalnızca toprağı ekip biçmek değil aynı zamanda emeği, sabrı ve bereketi yarınlara taşımaktır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında İl Özel İdaresi katkılarıyla temin edilen fidanlar, ilimizin farklı ilçelerinde üretim yapan çiftçilere ulaştırılacak. Bu tür çalışmalar, üreticinin sahadaki ihtiyaçlarına doğrudan karşılık veren uygulamalar. Kamu ve üretici iş birliği bu yönden önemli. Çiftçilerin katkılarıyla birlikte yürütülen bu sürecin, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından önemli bir örnek teşkil etmektedir. Tarımın desteklenmesine yönelik çalışmalar, ilgili kurumların iş birliğiyle kararlılıkla devam edecektir." ifadesini kullandı.

