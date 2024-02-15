Bilecik'te Kayalıklarda Mahsur Kalan 2 Küçükbaş Hayvan Kurtarıldı
Bilecik'in İnhisar ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 küçükbaş hayvan jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ile AFAD ekipleri, '2 küçükbaş hayvanın kayalıklarda mahsur kaldığı' ihbarı üzerine harekete geçti. Halat yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan hayvanlar, sahibine teslim edildi.
Bilecik'in İnhisar ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 küçükbaş hayvan jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekiplerince kurtarıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ile AFAD ekipleri, "2 küçükbaş hayvanın kayalıklarda mahsur kaldığı" ihbarı üzerine harekete geçti.
Halat yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan hayvanlar, sahibine teslim edildi.