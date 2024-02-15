Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Kayalıklarda Mahsur Kalan 2 Küçükbaş Hayvan Kurtarıldı

Güncelleme:

Bilecik'in İnhisar ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 küçükbaş hayvan jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ile AFAD ekipleri, '2 küçükbaş hayvanın kayalıklarda mahsur kaldığı' ihbarı üzerine harekete geçti. Halat yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan hayvanlar, sahibine teslim edildi.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 küçükbaş hayvan jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekiplerince kurtarıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile AFAD ekipleri, "2 küçükbaş hayvanın kayalıklarda mahsur kaldığı" ihbarı üzerine harekete geçti.

Halat yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan hayvanlar, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Bilecik İnhisar AFAD Kurtarma Hayvanlar Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title