Bilecik'te Hasır Demir Hırsızı Yakalandı

Bilecik'te hasır demir bağlantıları kesip aracına yükleyen şüpheli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Bilecik'te Yüksek Hızlı Tren (YHT) tünel inşaat firması Kurtköy G-4 kaçış tünelinde, hasır demir bağlantıları kesip yerinden söken ve kendi aracına yükleyen M.T., isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından kısa sürede tespit edilip yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs soruşturma işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BİLECİK