İsveç'te bir okula silahlı saldırı! İlk belirlemelere göre 5 kişi vuruldu

Avrupa ülkesinde okula silahlı saldırı! Vurulanlar var
Bakan Fidan'dan endişelendiren sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var

Tedirgin eden sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var
DEM Partili Bakırhan: Öcalan tarihi bir çağrı yapacak, artık top Erdoğan'da

"Öcalan tarihi bir çağrı yapacak" deyip topu Erdoğan'a attılar
Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor! Yüksek ücret ödeme devri sona erdi

Özel hastanelerde yeni dönem! Milyonlar rahat bir nefes alacak

Bilecik'te Dilencilik Yapan Kadının Üzerinden 35 Bin Lira Çıktı

Bilecik'te Dilencilik Yapan Kadının Üzerinden 35 Bin Lira Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te dilencilik yapan bir kadının üst aramasında 35 bin lira nakit para bulundu. Zabıta ekipleri, vatandaşların dini ve ahlaki değerlerini istismar eden dilencilerle mücadele amaçlı denetimlerini sürdürüyor.

Bilecik'te dilencilik yapan bir kadının üzerinden 35 bin lira nakit para bulundu.

Tevfikbey Caddesi'nde 'ameliyat' olacağım diyerek dilencilik yapan bir kişiden şüphelenen ekipler, kadını Zabıta Amirliği Merkezi'ne götürdü. Kadının üst aramasında 35 bin lira nakit para bulundu. Paralarla ilgili tutanak düzenlenirken, kadına idari para cezası uygulandı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde vatandaşların dini ve ahlaki değerlerini istismar eden dilencilerle mücadele kapsamında ekip kurduklarını bildirdi.

Dilencilere itibar edilmemesi uyarısında bulunan Öndersev, "Her alanda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına görevimizi sürdürüyoruz. Bununla birlikte vatandaşlarımızın dini ve ahlaki duygularını istismar ederek para toplayan kişilere karşı da mücadele ediyoruz. Bununla ilgili bir ekip kurduk ve arkadaşlarımız bir dilenciyi üzerinde 35 bin lira ile yakaladı. Dilencilik bir meslek haline gelmesin istiyoruz. Vatandaşlarımızın bu tür durumları duymaları veya karşılaşmaları halinde vakit kaybetmeden bizimle iletişime geçmelerini bekliyoruz. Bilecik'te bu tür durumların yaşanmamasını istiyoruz. Bununla ilgili sıkı denetimlerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
img

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı
img

Trump'ın oğlu o kripto para birimine yatırım çağrısı yaptı
img

Türk futbol tarihine geçen an
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocukları bekleyen ölümcül tehlike! Sosyal medyada 1500 TL'ye satıyorlar

Çocukları bekleyen büyük tehlike! Sosyal medyada 1500 TL'ye satılıyor
'Bu gelişme yaşanırsa alarma geçmeliyiz'

"Bu gelişme yaşanırsa alarma geçmeliyiz"
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
İşçilerden CHP'li belediyeyi zora sokan istek: En düşük ücret 113 bin TL olmalı

İşçilerin belediyeden istediği maaş başkanın uykularını kaçırdı
Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.