Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik'te devrilen cipin sürücüsü hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Bilecik'te devrilen cipin sürücüsü hayatını kaybetti

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 ATK 510 plakalı cip, Gölpazarı- Bilecik kara yolunun 12. kilometresindeki Susuz mevkisinde kontrolden çıktı.

Yaklaşık 10 metre sürüklenerek devrilen araçtan fırlayan sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Bu kişinin cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Gölpazarı Bilecik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title