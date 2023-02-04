Bilecik'te devrilen cipin sürücüsü hayatını kaybetti Güncel Haberler Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü. Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 ATK 510 plakalı cip, Gölpazarı- Bilecik kara yolunun 12. kilometresindeki Susuz mevkisinde kontrolden çıktı. Yaklaşık 10 metre sürüklenerek devrilen araçtan fırlayan sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi. Bu kişinin cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaynak: AA / Güncel Gölpazarı Bilecik Güncel Haberler

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