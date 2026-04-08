Bilecik'te çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Bilecik'te İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere 1270 torba yağlık ayçiçeği tohumu hibe edildi. Ekim hedefi 30 bin dekar alan.

Bilecik'te, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere 1270 torba yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışma doğrultusunda yüzde 50 hibeli bin 270 torba yağlık ayçiçeği tohumunun çiftçilere teslim edildiği, destekle il genelinde yaklaşık 30 bin dekar alanda ekim yapılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Vali Faik Oktay Sözer merkez Kurtköy'de traktöre binerek ayçiçeği ekimini gerçekleştirerek, yaptığı açıklamada, "Bilecik tarım potansiyeli olan ilimiz. Özellikle ayçiçeği üretiminde verim açısından Türkiye ortalamasının üzerinde bir seviyede bulunuyor. İlimizde yetiştirilen 82 farklı ürün arasında önemli bir yere sahip olan ayçiçeği hem üretici hem de ülke ekonomisi açısından değerli bir ürün." ifadesinde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ile Kurtköy Muhtarı Mehmet Çolak'ın da eşlik ettiği organizasyon dua edilmesi ve fotoğraf çekimi ile çiftçilere tohumların dağıtılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
