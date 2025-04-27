Bilecik'te Arazi Toplulaştırma Projeleri İlerlemede

Bu projelerle küçük parseller birleştiriliyor, yolsuz araziler yola kavuşacak

Bilecik'te "Arazi Toplulaştırma" ve "Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri" projeleri hızla ilerliyor

BİLECİK - Bilecik'te "Arazi Toplulaştırma" ve "Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri" projeleri hızla ilerlerken, bu projelerle küçük parseller birleştiriliyor, yolsuz araziler yola kavuşacak.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Arazi Toplulaştırma" ve "Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri" projeleri kapsamındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile hayata geçirilen ve bölgedeki tarımsal üretim altyapısını güçlendirmeyi amaçlayan projede, DSİ ekipleri 12 köy ve 5 mahallede arazi maliklerinin yeni parselasyon planına ilişkin tercihlerini almaya başladı

Arazi Derecelendirme Komisyonu tarafından belirlenen denklik dönüşüm katsayıları ve parsel değerlerini içeren mülkiyet listeleri ile derecelendirme haritaları, köy muhtarlıkları ve konaklarına asıldı. Proje dahilinde arazi sahipleriyle birebir mülakatlar gerçekleştiriliyor.

Bin 700 kişi mülakatlara katıldı

Özellikle Dereköy'de yoğun katılımın gözlendiği mülakat süreci dört gündür devam ediyor. Köyde arazisi veya hissesi bulunan yaklaşık bin 700 kişi DSİ yetkilileriyle birebir görüşerek proje hakkında bilgi aldı, talep ve önerilerini iletti.DSİ yetkilileri, yapılan mülakatların ardından vatandaş taleplerine göre oluşturulacak yeni parselasyon planlarının yaklaşık bir ay içinde yeniden askıya çıkarılacağını bildirdi. Bu yıl içinde ise Gümüşdere, Ahmetler, Dereköy ve Arapdede köylerinde fiili çalışmalara başlanacağı ifade edildi.

Küçük parseller birleştiriliyor, yolsuz araziler yola kavuşacak

Proje kapsamında aynı kişiye ya da mirasçılara ait küçük ölçekli araziler birleştirilerek daha verimli kullanıma açılacak. Ayrıca hisseli arazilerin sahiplerine ayrılması sağlanacak ve tarla içi yollarla ulaşılamayan araziler için yol düzenlemeleri yapılacak.

"Dere köyümüzde arazi sahipleriyle mülakat yapıyor"

Dereköy Muhtarı Tuncay Çakır, köyde projeye dair asılsız bilgilerin dolaştığını ancak mülakat sürecinin ardından vatandaşların projeye olan bakış açısının olumlu yönde değiştiğini söyleyerek, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Pazaryeri ilçemizde yapacağı arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması için yetkili personelleri Dere köyümüzde arazi sahipleriyle mülakat yapıyor. Devlet Su İşleri tarafından yapılacak çalışmada köyümüzde küçük parsellerin arazilerin birbirine toplulaştırılması ve miraslı arazilerin hak sahiplerine bölünmesi yapılıyor. Güzel bir çalışma, vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor" diye konuştu.