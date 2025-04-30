3 İBB şirketi mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi

3 şirket mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi
Bu acının tarifi yok! TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, millete bantların arkasında hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'i küplere bindirecek çağrı
İstanbul'da günde 170 bin radyoloji görüntülemesi yapılıyor: Dünyada görülmeyen rakamlar

İstanbul'daki hastaneler rekor kırdı: Her gün 170 bin kişiye yapılıyor

Bilecik'te 2 Bin 871 Mehmetçik Yemin Etti

Bilecik'te 2 Bin 871 Mehmetçik Yemin Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'ndaki yemin törenine katılarak 2 bin 871 Mehmetçik'in vatani görevlerini tamamladığı anları paylaştı. Programda protokol konuşmaları ve çeşitli gösteriler yapıldı.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'ndaki yemin törenine katıldı.

Törende 2 bin 871 Mehmetçik vatani görevlerini tamamlayarak yemin etti.

Program, protokol konuşmaları, çeşitli gösterilerin yapılması ve resmigeçitle sona erdi.

Organizasyonda, Çardakcı'nın yanı sıra Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ile diğer ilgililer de yer aldı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.