Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Kahramanmaraş'ta STK temsilcileri ve gençlerle buluştu

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve gençlerle bir araya geldi.

İlk olarak, Büyükşehir Belediyesi Şairler Tepesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Kahramanmaraş Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programına katılan Erdoğan, sohbet ortamında gerçekleştirilen etkinlikte katılımcıların ihtiyaç ve sıkıntılarını dinleyerek çözüm noktasında önerilerde bulundu.

Karadeniz'deki gelişmelerin bölgeye olan etkisiyle ilgili gelen soruyu cevaplandıran Erdoğan, uzmanlık alanı olmadığını ancak güvenlik ve istihbarat birimlerince konuyla ilgili gerekli çalışmaların yapılmış olabileceğini belirtti.

Bilal Erdoğan, bölge ülkelerinde barış ve istikrarın önemine dikkati çekerek, komşu ülkelerin kendi iç meselelerini çatışma ve savaşlara sürüklenmeden çözmesinin en büyük temennisi olduğunu ifade etti.

Bölgedeki terör sorunlarının yalnızca ilgili ülkeleri değil, Türkiye'yi de doğrudan etkilediğini vurgulayan Erdoğan, geçmişte İran-Irak Savaşı, Körfez krizleri ve Suriye'deki iç savaş gibi gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu söyledi.

Yaklaşık 50 yıldır bölgede savaşların olduğunu hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin de farklı zamanlarda bu ateşe atılmak istendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Suriye'den gelen iç göçler, özellikle de büyük göç dalgalarıyla başa çıkmak zorunda kaldık. İnşallah, Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunlar da aşılır. Her ikisi de bizim önemli komşularımızdır, tarihten gelen, çok iyi ilişkilerimiz olan, büyük ticaret hacmine sahip olduğumuz komşularımız. İnşallah onların arasındaki bu sorunlar çözülür ve biz de bundan zarar görmek bir yana, hep birlikte kalkınmaya doğru ilerleriz."

Sivil toplum kuruluşlarının görünür iyilik faaliyetlerinin çoğalması ve istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, bunun yanı sıra, işlemlerin kaliteli ve şeffaf yürütülmesinin fayda sağlayacağına inandığını ifade etti.

Sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin sorularını yanıtlayan Bilal Erdoğan, beraberindekilerle birlikte daha sonra Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren "Pusula Maraş" platformu tarafından Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması" etkinliğine katıldı.

Erdoğan, burada gençlerle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Öz geçmişi hakkında öğrencilere bilgi veren Bilal Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ın "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gördüğünü hatırlattı.

Yaşanan afetin ardından kentin yeniden inşasının hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, "Allah'ın izniyle eskisinden daha güzel olacak, eskisinden daha muhteşem olacak, eskisinden daha müreffeh, insanların daha çok cazibe ile gelmek isteyeceği bir il olacak Kahramanmaraş. Bunu da görmekten ayrıca mutluluk duyduğumu belirtmeliyim." diye konuştu.

Bilal Erdoğan, soru cevap şeklinde devam eden etkinlikte, gençlerin kendilerini her alanda yetiştirmesi gerektiğine işaret ederek, özellikle tarım sektörünün geleceğin en önemli meslekleri arasında yer aldığını vurguladı.

Program, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Programa, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz ile ilgililer katıldı.