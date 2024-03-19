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Bilal dede gözyaşları içinde takımının galibiyetini kutladı

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Zonguldak Kömürspor'un 87 yaşındaki fanatik taraftarı Bilal Aykın, takımının son dakikada bulduğu golle galibiyeti gözyaşları içerisinde izledi. Bu anlar izleyenleri duygulandırdı.

Takımının galibiyetini gözyaşları içerisinde kutlayan Bilal dede izleyenleri duygulandırdı

Tribünün yaşlı kurdu küme düşmeme mücadelesi veren takımını yalnız bırakmıyor

ZONGULDAK - TFF 2.Lig Beyaz Grupta küme düşmeme mücadelesi veren Zonguldak Kömürspor'un 87 yaşındaki fanatik taraftarı Bilal Aykın, takımının son dakikada bulduğu golle galibiyeti bulmasını gözyaşları içerisinde izledi.

TFF 2.Lig Beyaz Grupta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, sahasında Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü'nü ağırladı. Lacivert-Kırmızılı ekip 90. dakikada Yusuf Buğra Koşal'ın ayağından bulduğu golle sahadan galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi takım bu galibiyetle küme düşmeme noktasında çok önemli 3 puanı hanesine yazdırırken tribünde yerini alan 87 yaşındaki fanatik taraftar Bilal Aykın takımının golü sonrası gözyaşlarını tutamaması izleyenleri duygulandırdı.

Esnaflık yapan Bilal Aykın, "Hep Zonguldaklıyız ama Zonguldakspor'un sahibi yok. Ben buna çok üzülüyorum. O kadar duygulandım ki maç bitiyor, gidiyoruz orada bir gol olması beni duygulandırdı. Heyecanlandım yani. Zonguldakspor'un üst sıralara çıkması esnaf için de iyidir. Zonguldakspor'u çok seviyorum. Benim gibi bir kaç tane vardır. O bakımdan dün biraz duygulandım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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