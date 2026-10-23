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Biga TSO heyeti protokolü ziyaret edip Biga Fuarı'nın 20'nci yılı pulunu hediye etti

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Biga TSO heyeti protokolü ziyaret edip Biga Fuarı'nın 20'nci yılı pulunu hediye etti
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Biga Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, yeni çalışma döneminin başlaması dolayısıyla ilçe protokolünü ziyaret etti. Ziyaretlerde Biga Fuarı'nın 20'nci yılına özel PTT hatıra pulu protokol üyelerine hediye edildi, liman ve OSB projeleri görüşüldü.

Çanakkale'de Biga Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) heyeti yeni çalışma döneminin başlaması dolayısıyla ilçe protokolünü ziyaret etti.

Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan ve Meclis Başkanı Tevfik Başarır öncülüğündeki heyet, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Biga Belediye Başkanı Alper Şen, Biga Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Kocabay ve Gümüşçay Belediye Başkanı Hasan Kırım'a ziyarette bulundu.

Ziyaretlerde oda yöneticileri, Biga Fuarı'nın 20'nci yılı anısına özel hazırlanan PTT hatıra pulunu protokol üyelerine hediye etti.

Görüşmelerde Biga Yat İhtisas Serbest Bölgesi, Karabiga Konteyner Limanı, Biga Organize Sanayi Bölgesi (OSB) genişleme sahası altyapı çalışmaları, OSB bünyesinde planlanan kreş ve meslek yüksekokulu, OSB'nin elektrik ve doğal gaz bağlantı süreçleri ile Araç Muayene İstasyonu'nun Biga'ya kazandırılması konuları ele alındı.

Ziyaretlerde Biga TSO meclis başkan yardımcıları Beyhan Var ve Serkan Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri Ergin Sezen, Görkem Deniz, Serdinç Gündüz, Erhan Baş, Süleyman Süle ve İlhan Karapınar ile genel sekreter Dilay Şen Bitirim de hazır bulundu.

Kaynak: AA
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