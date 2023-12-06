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Biga'da kuraklık konusu ele alındı

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen Sivil Toplum Platformu (STP) toplantısında küresel ısınma ve iklim değişikliği bağlamında su kaynakları ve Biga tarımının durumu değerlendirildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen Sivil Toplum Platformu (STP) toplantısında kuraklık konusu ele alındı.

Biga Ziraat Odası Başkanı Güray Ergün başkanlığında Biga Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, küresel ısınma ve iklim değişikliği bağlamında su kaynakları başta olmak üzere Biga tarımının son durumu ve geleceği konusunda yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

DSİ 252. Şube Müdürlüğü İşletme ve Bakım Baş Mühendisi İmbat Bozkaya, toplantıda sunum gerçekleştirdi.

DSİ tarafından inşa edilerek işletmeye açılan 37 sulama tesisi ile brüt 61 bin 824 hektar, net 51 bin 853 hektar alanın sulamaya açıldığını aktaran Bozkaya, söz konusu tesislerden 21 bin 300 hektar alanın kapalı sistem, geriye kalan 27 bin 425 hektarın açık sistem sulama alanı olduğunu söyledi.

Son yıllarda ülke genelinde olduğu gibi Çanakkale'yi kapsayan Kuzey Ege ve Marmara Havzası'nda ciddi anlamda kuraklık yaşandığını ve beklenen yağışların gelmediğini ifade eden Bozkaya, şu bilgileri aktardı:

"2023 yılı sulama sezonu öncesi yağışların yetersiz oluşu nedeniyle sulama sezonu öncesi yeterli suyun depolanamadığı baraj ve göletlerin sulama alanlarında sulama kanallarındaki su kayıplarının minimuma indirilebilmesi için ana kanal ve sulama şebekelerinde gerekli onarımlar yapılmıştır.

Kuraklık bir yıla mahsus değil tasarruf etmek zorundayız. En çok taşkın olan ilçelerimizden biri Biga. En ufak bir taşkın olduğu zaman direk DSİ'yi arayınız."

Toplantıda Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ramazan Eren ve Çanakkale Meteoroloji Müdürü Erol Öztabak da sunum yaptı.???????

Kaynak: AA / Güncel

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