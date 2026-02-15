Haberler

Beyşehir'den kısa kısa

Beyşehir'de fırtına nedeniyle çatısı hasar gören Yarı Olimpik Yüzme Havuzu için tadilat süreci başlatılırken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, yüzme havuzunun yanı sıra kapalı spor salonunu da inceledi.

Beyşehir ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle çatısı zarar gören Beyşehir Yarı Olimpik Yüzme Havuzu için tadilat süreci başlatılıyor.

Gençlik ve Spor Konya İl Müdürü Muzaffer Çintimar, ziyaret kapsamında ilk olarak AK Parti Beyşehir İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

İlçe Başkanı Kahraman Şanal'ın ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmeye Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Balıklı da katıldı.

Toplantıda, aşırı rüzgar nedeniyle çatısı hasar gören yüzme havuzunun durumu ele alındı.

İl Müdürü Çintimar, yüzme havuzunun yanı sıra kapalı spor salonu ile bakım çalışmaları nedeniyle amatör müsabakalara kapatılan 75. Yıl Cumhuriyet Stadyumu'nda da incelemelerde bulundu.

Program çerçevesinde ayrıca Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Erkek Öğrenci Yurdunu da ziyaret eden Çintimar, yurt idarecileri ve çalışanlarla görüşerek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Beyşehir'de fotoğraf gösterisi ve sergi açılışı

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Fotoğraf Kulübü tarafından düzenlenen fotoğraf gösterisi ve sergi açılışı etkinliği gerçekleştirildi.

Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi'ndeki program, Beyşehir Fotoğraf Kulübü Yöneticisi Hasan Dutan'ın kişisel fotoğraf sergisinin açılışıyla başladı.

Sergi açılışının ardından Hasan Dutan'ın eserlerinden oluşan etkileyici bir fotoğraf slayt gösterisi sunuldu.

Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, etkinliğe katkı sunan Hasan Dutan'a, kulüp üyelerine ve katılım sağlayan tüm sanatseverlere teşekkür ederek, ilçede kültür ve sanat faaliyetlerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
