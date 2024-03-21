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Beyşehirli gaziler lise öğrencileriyle bir araya geldi

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Beyşehirli gaziler lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi'nde düzenlenen söyleşide, Türkiye Harp Malulü Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilcisi Gazi Ahmet Taşkın ile gazi Adil Göçmen konuştu.

Gaziler anılarını da öğrencilerle paylaştı.

Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Beyşehir İl Müftülüğünce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri, Kaymakam Mehmet Kemal Akpınar tarafından verildi.

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü kapsamında ortaokul ve liseler arasında şiir okuma-resim yapma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri teslim edildi.

Akpınar, öğrencilere göstermiş oldukları özveri ve başarı için teşekkür ederek, eğitim hayatlarında da başarı diledi.

Beyşehir'de gübre bayileri denetlendi

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde gübre satışı yapan bayilerde denetimler gerçekleştirdi.

Teknik personel tarafından yapılan denetimlerde gübre bayilerinin kamera sistemleri, ürün, etiket, barkod ve stok bilgileri kontrol edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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