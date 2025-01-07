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Beyşehir'de Yeni Kapalı Pazar Yeri Açıldı

Beyşehir'de Yeni Kapalı Pazar Yeri Açıldı
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Beyşehir ilçesinde yapımı tamamlanan kapalı pazar yeri, Belediye Başkanı Adil Bayındır'ın katılımıyla açıldı. Yaklaşık 30 milyon liraya mal olan pazar yeri, ilçe halkına hayırlı olması temennisiyle hizmete sunuldu.

Beyşehir ilçesinde, yapımı tamamlanan kapalı pazar yeri açıldı.

Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı konuşmada, pazar yerinin yaklaşık 30 milyon liraya mal olduğunu söyledi.

İlçe halkına ve pazarcı esnafa hayırlı olması temennisinde bulunan Bayındır, projelerin devam ettiğini kaydetti.

Pazar yeri kesilen kurban ve yapılan duanın ardından açıldı.

Programa, AK Parti Hüyük İlçe Başkanı Kahraman Şanal, MHP Hüyük İlçe Başkanı İsmail Soydan, belediye meclis üyeleri, oda ve dernek başkanları, muhtarlar, belediye birim amirleri pazarcı esnafı ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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