Beyşehir'de Tarım, Balıkçılık ve Sağlık Faaliyetleri Devam Ediyor

Beyşehir ilçesinde, ekili alanlarda ilkbahar dönemi yaklaşırken ürünlerin gelişimleri kontrol altında tutuluyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri, kırsal mahallelerde yürüttükleri saha kontrol çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik personel, hububat sahasındaki tarlalarda çimlenme, çıkış ve gelişim kontrollerini gerçekleştiriyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden sahada yürütülen çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, üretimin başından hasada kadar ilçe genelindeki tüm tarımsal alanların takip edilmekte olduğu kaydedildi.

Göl ve göletlerde avlanma faaliyetleri takip ediliyor

Beyşehir Gölü'nde serbest dönem avlanma faaliyetlerine yönelik denetimler devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Beyşehir Gölü ile birlikte balık avcılığı yapılan göletlerde de denetimlerini yapıyor.

Denetimlerde balıkçı tekneleri, balık alım ve satımı yapan kantarcılar ile balık işlemesi yapan işletmelerde denetleniyor.

Beyşehir'de kadınlara ücretsiz kanser taraması

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallelerde yaşayan kadınlara yönelik ücretsiz kanser taraması yapıyor.

Çalışmayla ilçe genelindeki 40-69 yaşındaki kadınlara ulaşılması hedefleniyor.