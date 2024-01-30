Beyşehir'de Hayvan Varlığının Korunması İçin Aşılama Çalışmaları Devam Ediyor

Beyşehir ilçesinde hayvan varlığının korunmasına yönelik yürütülen aşılama çalışmaları devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kırsal alanda faaliyet gösteren hayvancılık işletmelerinde gerçekleştirdiği çalışmalarda aşılamanın yanı sıra koruma, kontrol ve kimliklendirme çalışması yürütüyor.

Kurumdan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Halkımızın sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için hayvan hastalığı tarama ve kontrol çalışmaları da hayvan sağlığı ekiplerince titizlikle yürütülmektedir."ifadesi kullanıldı.