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Beyşehir'de Halk Ekmek Satışı Başlıyor

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde halk ekmek satışlarına 9 Aralık'ta başlanacak. Belediye Başkanı Adil Bayındır, ilçe merkezinde 8 noktada ekmek satışı yapılacağını duyurdu.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde halk ekmek satışı yapılacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı yazılı açıklamada, halk ekmek satışlarına 9 Aralık'ta ilçe merkezinde 8 noktada başlayacaklarını belirtti.

İlçede üretim yapan ekmek fırınlarıyla görüşme yaptıklarını aktaran Bayındır, şunları kaydetti:

"Süreç tamamlanıncaya kadar anlaşma yaptığımız bir fırından temin ettiğimiz ekmeklerin 4 liradan satışını sağlayacağız. Şimdilik süreci bu şekilde devam ettireceğiz. Hal girişi, Çarşı Cami önü park, Seyran Caddesi, Ravza Cami civarı, Esentepe-Beytepe Pazarı, Bahçelievler Mahallesi Mevlüt Karaoğlu Caddesi, Müftü Mahallesi Ali Muslu Caddesi Park, Halk Eğitim Merkezi karşısı park ile TOKİ'de ekmek satış noktası kuracağız."

Kaynak: AA / Güncel

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