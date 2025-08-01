Beyşehir'de Devlet Desteğiyle Seracılık ve İlk Yardım Eğitimi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde devlet desteğiyle seracılık faaliyetleri arttırılıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, son yıllarda geliştirilen hibe destekli projelerle ilçeye 40 sera kuruldu.

Seraların kurulumun ardından müdürlük personellerince takiplerinin yapıldığı aktarılan açıklamada, "Seralar hastalık, zararlı ve bitki gelişimi yönünden düzenli olarak seralarda kontroller edilmekte. Üreticilerimize bitkisel üretim, zirai mücadele ve bahçe ıslahı konularında teknik destek veriyoruz. Çiftçilerimizin emekleri ve devlet destekleriyle Beyşehir'de seracılığı geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Beyşehir'de evde bakım yardımı alan ailelere temel ilk yardım eğitimi verildi

Beyşehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 2025 "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Beyşehir Sosyal Hizmet Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, ailelere, Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ali Kılınç tarafından acil durumlarda yapılması gerekenler ve hayat kurtaran müdahaleler anlatıldı.

Eğitimlerin, ailelerin günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri acil durumlara karşı hazırlıklı olmalarına katkı sağlayacağı belirtildi.