Beyrut Havalimanı'nda Uçuş İptalleri ve Yoğunluk

Beyrut Havalimanı'nda Uçuş İptalleri ve Yoğunluk
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İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında Beyrut'taki havalimanında birçok uçuş iptal edildi. Yolcular yoğunluk ve endişeyle beklerken, havalimanında kuyruklar oluştu.

İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırıların ardından, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda birçok uçuşun iptal edilmesi nedeniyle yoğunluk yaşandı.

Saldırıların ardından bölgedeki güvenlik endişeleri artarken, havalimanında birçok uçuş karşılıklı olarak iptal edildi. Bu durum, terminalde bekleyen yolcuların sayısında artışa neden oldu.

Havalimanında uzun kuyrukların oluştuğu gözlenirken, yolcuların endişeli bekleyişi devam ediyor.

Gelişmeleri yakından takip eden yolcular, güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda uçuş programlarının yeniden düzenlenmesini bekliyor.

Havalimanının önünde de trafik yoğunluğu yaşandığı gözlendi.

Lübnan, İsrail ile İran arasındaki gerginlik sebebiyle dün geç saatlerde kapattığı hava sahasının tekrar açıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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