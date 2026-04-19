Beypazarı'nda arıcılara hibeli yem desteği yapılacak

Beypazarı Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle üreticilere yüzde 75 hibeli yem desteği yapılacak.

Beypazarı Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yapılan iş birliği ve Arı Yemi Destek Projesi kapsamında yetiştiricilere yüzde 75 hibeli yem desteği sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada, destekten faydalanmak isteyen üreticilerin başvurularını 1 Mayıs'a kadar "baskenttarim.ankara.bel.tr" adresinden yapabilecekleri kaydedildi.