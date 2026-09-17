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Beypazarı'nda üreticilere dış ticaret ve ihracat eğitimi

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Beypazarı'nda üreticilere dış ticaret ve ihracat eğitimi
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Beypazarı Ticaret Odasınca, ilçedeki üreticilerin ihracat süreçlerine ilişkin bilgi ve farkındalıklarını artırmak amacıyla "Yerelden Küresele: Dış Ticaret ve İhracat Eğitimi" programı düzenlendi.

Beypazarı Ticaret Odasınca, ilçedeki üreticilerin ihracat süreçlerine ilişkin bilgi ve farkındalıklarını artırmak amacıyla "Yerelden Küresele: Dış Ticaret ve İhracat Eğitimi" programı düzenlendi.

Beypazarı Ticaret Odası salonundaki programa, Oda Başkanı İrfan Çelik ile gümrük, dış ticaret ve zirai karantina alanında görev yapan yetkililer katıldı.

Programda, bitkisel ürünlerin ihracatında zirai karantina, gümrük ve dış ticaret işlemleri ile ihracat uygulamaları hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Beypazarı Ticaret Odası Başkanı İrfan Çelik, programın ilçenin üretim potansiyelinin yeni pazarlara taşınmasına katkı sağlamasını amaçladıklarını belirtti.

Kaynak: AA
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