Beypazarı'nda trafik ve asayiş denetimi yapıldı
AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kurban Bayramı öncesi trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.
Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kurban Bayramı öncesi trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.
Ekipler, D-140 kara yolu, çevre yollar ve köy yollarında trafik denetimi yaptı.
Denetim noktasında araçları durdurup kontrol eden ekipler, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü gerçekleştirdi.
Ekipler, kurbanlık satış ve kesim noktalarında da kontrol yaparak vatandaşları güvenlik tedbirleri konusunda bilgilendirdi.
AA / Yaşar Tonbak - Güncel