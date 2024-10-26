Beypazarı'nda Kışlık Havuç Tarlalarında Sulama Çalışmaları Devam Ediyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kışlık havuç tarlalarında sulama çalışması sürüyor.

Acısu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Melih Eken, AA muhabirine, kışlık havucu temmuz ayının başlarında ektiklerini söyledi.

Havuçlarının henüz hasat olgunluğuna erişmediğini belirten Eken, "Suyunu vermeyi sürdürüyoruz. Bu son suyu olacak. Havuca tohum toprakla buluştuktan sonra 120 gün düzenli olarak su veriyoruz. Otlarını ayıklatıyor, suyunu ihmal etmiyoruz. Tarladan havucun alınması için suyu keseriz ve traktörlerimizle kazarak hasadımızı yaparız." dedi.

Eken, havuçta verim ve görselliğin önemli olduğunu, Beypazarı havucunun çok güzel olduğunu kaydetti.