Haberler

Beypazarı'nda Ahilik Kültürü Tanıtıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir Kent Konseyi, Tarih ve Kültür Komisyonu Başkanı Şenol Dönmez, Beypazarı'nda esnaflara ahilik kültürü ve geleneğini anlattı. Yöresel kıyafetle gelen Dönmez, ahilik felsefesini tanıtmak için çeşitli illeri ziyaret ettiklerini belirtti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde esnaflara ahilik kültürü ve geleneği anlatıldı.

Kırşehir Kent Konseyi, Tarih ve Kültür Komisyonu Başkanı Şenol Dönmez, ahilik geleneğini ve kültürünü anlatmak için ilçeye geldi.

Çalışma grubuyla birlikte esnafı gezen Dönmez, üzerindeki yöresel kıyafetle birlikte ahilik kültürünü ve geleneğini esnaflara anlattı.

Dönmez, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kırşehir'den çıkıp geldik. Şehir şehir gezerek, ahilik felsefesini ve ahilik prensibini anlatmaya çalışıyoruz. Çok farklı illeri ziyaret ediyoruz. Bu günde rotamız Beypazarı'na düştü ve Beypazarı'nı hedef olarak seçtik. Farklı esnaflarımızla oturduk sohbet ettik ve ahiliği anlattık. Ahilik felsefesini, onun farklı yönlerini beraber oturduk ve konuştuk."

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpışıp ormana düştü
Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu

Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla ayıp 24 metre savruldu
Evliyalar diyarında 9 türbeye kilit vuruldu! Sebebi akıllara zarar

Evliyalar diyarında 9 türbeye kilit vuruldu! Sebebi akıllara zarar
Meksika'da bar katliamı! 7 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi ayağa kaldıran bar katliamı! Ortalık resmen kan gölüne döndü
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpışıp ormana düştü
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı

Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Düğün salonundaki laf atma kavgası sokağa taştı

Düğünde çıkan kavga sokağa taştı, polis soluğu ilçede aldı
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
88. dakikada geride olan Benfica'dan muhteşem geri dönüş

88. dakikada 1-0 olan maçın son anlarında neler oldu neler
Zelenski canlı yayındayken bomba alarmı verildi! Korku içinde binayı boşalttılar

Canlı yayında büyük panik! Alarm verilince apar topar binadan kaçtılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.