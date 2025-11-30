Beypazarı'nda Ahilik Kültürü Tanıtıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde esnaflara ahilik kültürü ve geleneği anlatıldı.

Kırşehir Kent Konseyi, Tarih ve Kültür Komisyonu Başkanı Şenol Dönmez, ahilik geleneğini ve kültürünü anlatmak için ilçeye geldi.

Çalışma grubuyla birlikte esnafı gezen Dönmez, üzerindeki yöresel kıyafetle birlikte ahilik kültürünü ve geleneğini esnaflara anlattı.

Dönmez, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kırşehir'den çıkıp geldik. Şehir şehir gezerek, ahilik felsefesini ve ahilik prensibini anlatmaya çalışıyoruz. Çok farklı illeri ziyaret ediyoruz. Bu günde rotamız Beypazarı'na düştü ve Beypazarı'nı hedef olarak seçtik. Farklı esnaflarımızla oturduk sohbet ettik ve ahiliği anlattık. Ahilik felsefesini, onun farklı yönlerini beraber oturduk ve konuştuk."