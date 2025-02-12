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Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Ayyıldız Spor Kulübü Sporcularını Kabul Etti

Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Ayyıldız Spor Kulübü Sporcularını Kabul Etti
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Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Ayyıldız Spor Kulübü sporcularını makamında kabul ederek 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası için başarı diledi. Kulüp başkanı Muhsin Özkan, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz'a, Ayyıldız Spor Kulübü sporcuları ziyarette bulundu.

Yılmaz, makamında kabul ettiği sporculara katılacakları 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvasında başarı diledi.

Kulübün turnuvadan dereceyle dönmesini beklediğini ifade eden Yılmaz, sporculara desteklerinin süreceğini kaydetti.

Kulüp başkanı Muhsin Özkan da yaptıkları çalışmalar hakkında Kaymakam Yılmaz'a bilgi verdi. ?????????????????????

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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