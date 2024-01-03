Beypazarı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı Seçmen Listelerini Muhtarlara Teslim Ediyor
Beypazarı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin seçmen listelerini, askıya çıkarılmak üzere muhtarlarına teslim ediyor. Beypazarı ve Güdül ilçelerinden gelen mahalle muhtarları seçmen listelerini teslim aldı. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, bugün seçmen listelerinin muhtarlara tesliminin tamamlanacağını, yarın saat 08.00 itibariyle muhtarlıklarda askıya çıkarılacağını bildirdi. Seçmen listeleri 17 Ocak'a kadar askıda olacak.
Beypazarı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin seçmen listelerini, askıya çıkarılmak üzere muhtarlarına teslim ediyor.
Beypazarı ve Güdül ilçelerinden gelen mahalle muhtarları seçmen listelerini teslim aldı.
İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, bugün seçmen listelerinin muhtarlara tesliminin tamamlanacağını, yarın saat 08.00 itibariyle muhtarlıklarda askıya çıkarılacağını bildirdi.
Seçmen listeleri 17 Ocak'a kadar askıda olacak.