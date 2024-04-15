İstiklal Caddesi'ndeki Terör Saldırısı Davası Ertelendi

Beyoğlu'nda 13 Kasım 2022'de terör örgütü PKK/YPG tarafından verilen talimatla İstiklal Caddesi'ne bırakılan bombanın patlaması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin 10'u tutuklu 36 sanığın yargılandığı dava sonraki celsede karar açıklanmak üzere ertelendi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashır'ın da bulunduğu 6 tutuklu sanık ile avukatları katıldı. Bazı tutuklu sanıklar ile olayda hayatını kaybedenlerin yakınları ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Mütalaaya karşı savunması sorulan tutuklu sanık Albashır, söyleyecek bir şeyinin olmadığını belirtti.

Duruşmada, bir kısım sanıklar ile avukatlarının da savunması alındı. Sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyip tahliye ve beraat talebini iletti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Albashır'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Firari 10 sanık hakkındaki yakalama emrinin infazının beklenmesini, sanık Bilal el-Hacmaus'un gıyabındaki tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet, bazı taraf avukatlarının sunduğu mazeret dilekçelerini kabul etti.

Heyet, davayı karara bağlamak üzere duruşmayı 26 Nisan Cuma gününe erteledi.

Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde, terör örgütü PKK/YPG tarafından 13 Kasım 2022'de düzenlenen bombalı saldırıda, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı anlatılıyordu.

Müşteki olarak 123 kişinin yer aldığı iddianamede, soruşturma kapsamında terör örgütü YPG/PYD'nin özel istihbarat elemanı olan sanıklar Ahlam Albashır ve Bilal el-Hacmaus'un, örgüt tarafından özel eğitime tabi tutulup talimatlandırıldığı ve patlayıcı malzeme eşliğinde Türkiye'ye gönderildiklerinin tespit edildiği belirtiliyordu.

Sanıkların, örgütün kurduğu ağ vasıtasıyla illegal yollardan İstanbul'a intikal edip örgüte ait evlere yerleştirildiği aktarılan iddianamede, bu kişilerin gelen talimatla söz konusu eylemi gerçekleştirdiklerinin belirlendiği ifade ediliyordu.

İddianamede, sanık Bilal el-Hacmaus'un Edirne'den yurt dışına firar ettiğine, hakkında yakalama emri düzenlenip kırmızı bülten talebinde bulunulduğuna dikkati çekilerek, Terörle Mücadele Daire Başkanlığının yaptığı araştırma ile bombalı saldırı eylemini organize edip talimatını veren, örgütün sözde yönetim kadrosundaki Cemil Bayık, Hülya Oran, Sabri Ok, Saliha Bişkin, Velid Halil, Layika Gültekin, Fehman Hüseyin ve Ferhat Abdi Şahin ile Khalil Manja Hussein (Halil Menci) hakkında yakalama emri düzenlendiği aktarılıyordu.

Esas hakkındaki mütalaada istenen cezalar

Cumhuriyet savcısı, 12 Şubat'taki duruşmada açıkladığı esas hakkındaki mütalaasında ise saldırının faili Ahlam Albashır'ın, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar, "tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme" suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 99 kişiye karşı "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 1930 yıldan 2 bin 970 yıla kadar ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçundan da 12 yıldan 24 yıla kadar olmak üzere 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1949 yıl 6 aydan 3 bin 9 yıla kadar hapsini istedi.

Mütalaada, 20 sanığın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı adam öldürme", "tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürme", "tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüs etme", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ile "göçmen kaçakçılığı" suçlarından cezalandırılmasını talep edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığının yaptığı araştırmayla bombalı saldırı eylemini organize edip talimatını veren örgütün sözde yönetim kadrosundaki Cemil Bayık, Hülya Oran, Sabri Ok, Ferhat Abdi Şahin, Layika Gültekin, Bilal el-Hacmaos, Velid Halil, Fehman Hüseyin ve Saliha Bişkin dosyalarının tefrik edilmesi talep edilen mütalaada, sanıklar Zekariya Muhammed Şemmuni, Mahmud Haso, Messut Hesso, Muhammed Şiho ve Salih Carkes'in ise üzerine atılı suçlardan beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirildi.

Firari sanık Menci MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Terör saldırısının failleri Ahlam Albashır ile Bilal el-Hacmaus'u yönlendiren ve yurt dışına kaçmasını sağlayan terörist sanık Halil Menci'nin, PYD/YPG kontrolündeki Kamışlı'da bulunduğu tespit edilmişti.

Menci, 22 Şubat'ta Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da gerçekleştirdiği nokta operasyonuyla etkisiz hale getirilmişti.