Kadın Hırsız Mağazanın Mankeninden Kıyafet Çaldı

BEYOĞLU'nda bir kadın giyim mağazanın önündeki cansız mankende bulunan kıyafeti üstüne giydi. Şüpheli bir süre mağaza önünde bekledikten sonra uzaklaştı. Aynı kadın 3,5 ay sonra yeniden geldiği mağaza önünde cansız mankendeki hırkayı aynı yöntemle giyip uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi Muharrem Dağdelen şüpheliyi ilk olayda yakaladıklarını belirterek, "İlkinde deri trençkotu üstüne geçiriyor. Fark ediyoruz, alıyoruz elinden. İkincisinde de diğer ceketimizi alıyor. Bu sefer hızla uzaklaşıyor, yakalayamıyoruz" dedi.

İlk olay, 26 Ocak Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında Kasımpaşa Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda yürüyen kadın bir giyim mağazasının önündeki manken üzerinde bulunan kıyafetleri incelemeye başladı. Bir süre mağaza önünde bekleyen şüpheli, manken üzerindeki pardesüyü çıkararak üzerine giydi. Kadın daha sonra giydiği kıyafetle mağaza önünden yürüyerek uzaklaştı.

KIYAFETLERİ GİYİP GİTTİ

İkinci olay ise 11 Mayıs Pazartesi günü saat 10.45 sıralarında aynı mağazada yaşandı. Kadın önce mağaza önündeki mankenlerde bulunan hırkalara baktı. Bir süre sonra yeniden mağaza önüne gelen şüpheli, mankenin üzerindeki hırkayı alarak üzerine giydi. Bir süre mağaza önünde bekleyen kadın daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Her iki olay da işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadın şüphelinin mağaza önüne geldiği, manken üzerindeki kıyafetleri alıp üzerine giydiği ve bir süre bekledikten sonra uzaklaştığı anlar görülüyor. Diğer yandan iş yeri sahibinin olayla ilgili şikayetçi olmadığı öğrenildi.

İLKİNDE YAKALANMIŞ İKİNCİSİNDE KAÇMIŞ

İşyeri sahibi Muharrem Dağdelen, "İlkinde deri trençkotu üstüne geçiriyor. Fark ediyoruz, alıyoruz elinden. İkincisinde de diğer ceketimizi alıyor. Bu sefer hızla uzaklaşıyor, yakalayamıyoruz. İkincisinde geliyor, önce üstünü giyiyor, üstüne geçiriyor. Sonra altını çıkarmaya çalışıyor çıkaramıyor. Sadece üstünü alıyor. Biraz bekliyor. Gelen giden olmayınca hızla uzaklaşıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı