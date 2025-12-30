Haberler

Beylikdüzü ve Esenyurt'ta 3 bin litre kaçak alkol ele geçirildi

Güncelleme:
İstanbul'da düzenlenen operasyonda Beylikdüzü ve Esenyurt'taki adreslerde 3 bin litre kaçak alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Beylikdüzü ve Esenyurt'ta kaçak alkol imalatı yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 bin litre kaçak alkol ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kentteki eğlence mekanlarına kaçak alkol satışı yapılacağı yönünde ihbar aldı. Söz konusu ihbarı değerlendiren ekipler, Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde bazı adresler tespit etti. Belirlenen adreslere bu sabah operasyon düzenlendi. Operasyonda E.K. (41) yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda toplam 3 bin litre kaçak alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan E.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
