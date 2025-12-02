Haberler

Beyaz Saray: Trump'ın Sağlık Durumu Çok İyi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın manyetik rezonans görüntüleme sonuçlarına göre genel sağlık durumunun çok iyi olduğunu açıkladı. Trump'ın kardiyovasküler görüntüleme sonuçları normal çıkarken, magazin basınındaki iddialara da cevap verildi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın manyetik rezonans görüntüleme (MR) sonuçlarına göre "genel sağlık durumunun çok iyi olduğunu" açıkladı.

Beyaz Saray'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan yazılı açıklamada, Trump'ın MR sonuçlarına ilişkin Beyaz Saray doktoru Sean Barbabella'nin değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, taramanın önleyici nitelikte olduğu ve genel sağlık durumunu doğrulamak için yapıldığı belirtilerek, "Trump'ın kardiyovasküler (kalp ve damarlara ilişkin) görüntüleme sonuçları oldukça normal." ifadelerine yer verildi.

"Tüm önemli organlar çok sağlıklı görünüyor" denilen açıklamada, bu düzeyde bir değerlendirmenin "standart" olduğu ve "(Trump'ın) genel sağlık durumunun çok iyi olduğunu doğruladığı" aktarıldı.

NYT'nin "Trump'ın enerjisinin azaldığı" iddiası

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin, 79 yaşındaki Trump'ın ilk başkanlık dönemi ile şu anki başkanlık performansını kıyasladığı makale, kamuoyunda gündem olmuştu.

NYT, Trump'ın 20 Ocak 2017'de başlayan ilk başkanlık dönemine kıyasla bu yıl kamuoyu önüne yaklaşık yüzde 40 daha az çıktığını ve Oval Ofis'teki mesaisine ortalama olarak daha geç başladığını gösteren verileri kıyaslamıştı.

Trump'ın önceki döneme göre daha fazla uluslararası seyahate gittiği ve fiziksel muayenelerinin oldukça iyi olduğu belirtilen haberde, bununla beraber ABD Başkanı'nın "enerjisinin yaşına bağlı olarak" azaldığı iddia edilmişti.

ABD Başkanı Trump ise NYT'nin haberinin tamamen "karşıtlık" üzerine kurulu olduğunu savunarak, "Enerjimin azalacağı bir gün elbette gelecek, bu herkesin başına gelir, ancak kısa süre önce yapılan mükemmel fiziksel muayene ve kapsamlı bilişsel testimin sonucuna göre şu anda kesinlikle öyle değil." görüşünü paylaşmıştı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma

Komşu ülke bir anda karıştı: Geri çekilmezseniz havaya uçururuz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sakın evinize sokmayın! Dekoratif olarak aldı, vücudunun yüzde 30'u yandı

Evinize sokmayın! Dekoratif olarak aldı, vücudunun yüzde 30'u yandı
Kapuska Türk mutfağının en kötü yemeği seçildi

Liste belli oldu! İşte Türk mutfağının en kötü yemeği
Galatasaraylı taraftarlardan 90+5'teki golün ardından yıldız oyuncuya büyük tepki

G.Saraylı taraftarlar 90+5'te gelen gol sonrası yıldız ismi topa tuttu
Rıdvan Dilmen: O durum, Galatasaray'ın konsantrasyonunu bozdu

Rıdvan Dilmen: O durum, Galatasaray'ın konsantrasyonunu bozdu
Sakın evinize sokmayın! Dekoratif olarak aldı, vücudunun yüzde 30'u yandı

Evinize sokmayın! Dekoratif olarak aldı, vücudunun yüzde 30'u yandı
ATM'lerde yeni dönem: Mahkeme kararı olmadan hesabınız dondurulabilir

ATM'lerde yeni dönem: Hesabınız dondurulursa şaşırmayın
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
Engin İpekoğlu'ndan canlı yayında Okan Buruk'a sert tepki

Söylediklerine çıldırdı! Canlı yayında Okan Buruk'a sert tepki
'Evlenmeyenleri işe almayacaksın' diyen Destici'den yeni açıklama

Bekarları ayaklandıracak çıkışının ardından yeni açıklama
Eskişehir'de arızalı araçtan cephanelik çıktı!

Arızalanmasa yakalanmayacaktı! Araçtan çıkanlar öyle böyle değil
Değişimi şaşırttı! Sıla'nın son halini görenlerin ağzı açık kaldı

Değişimi şaşırttı! Sıla'nın son halini görenlerin ağzı açık kaldı
Avrupa'da eski defterler açıldı! Polonya, Almanya'dan tazminat istedi

Avrupa'da eski hesaplar açıldı! Yüzüne yüzüne konuşup tazminat istedi
Elektrikli skuter yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Elektrikli skuterlerle ilgili önemli değişiklik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.