Beyaz Saray: Hükümet Kapanması Hava Trafiğini Olumsuz Etkiledi

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'de yaşanan hükümet kapanması sırasında havacılık sektöründe meydana gelen aksaklıkların sorumluluğunu Demokrat Partiye yükledi.

Leavitt, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bütçe tartışmaları yüzünden yaşanan hükümet kapanması döneminde hava trafiğinde meydana gelen sorunlara değindi.

Hükümetin kapanmasının 20. gününde yaşanan olumsuzluklara dikkati çeken Leavitt, "Demokrat Partinin hükümeti kapatmasının 20. günü ve sonuçları yaşanmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Sözcü Leavitt, Federal Havacılık İdaresinde (FAA) çalışan hava trafik kontrolörü personel sayısının azaltıldığını ve bu nedenle hava trafiğinde gecikmeler yaşandığını aktardı.

FAA tarafından bugün yaptığı açıklamada, kapanma nedeniyle ülke genelinde hava trafik kontrolörlerinin büyük bir kısmının çalıştırılamadığı ve bu personelin yokluğunun "binlerce uçuşun gecikmesine neden olduğu" belirtilmişti.

Öte yandan, ABD içindeki uçuşların takibini yapan FlightAware adlı kuruluşun internet sitesinde, dün ülkede yaklaşık 7 bin 850 uçuşun ertelendiği bilgisine yer verilmişti.

ABD'de, yaklaşık 13 bin hava trafik kontrolörü ve 50 bin Ulaştırma Güvenlik İdaresi görevlisi kapanma süresince maaş almadan çalışmaya devam ediyor.