Haberler

Beyaz Saray: Hükümet Kapanması Hava Trafiğini Olumsuz Etkiledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'deki hükümet kapanmasının hava trafiği üzerindeki olumsuz etkilerini Demokrat Partiye atfetti. Federal Havacılık İdaresi, personel eksikliği nedeniyle binlerce uçuşun geciktiğini duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'de yaşanan hükümet kapanması sırasında havacılık sektöründe meydana gelen aksaklıkların sorumluluğunu Demokrat Partiye yükledi.

Leavitt, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bütçe tartışmaları yüzünden yaşanan hükümet kapanması döneminde hava trafiğinde meydana gelen sorunlara değindi.

Hükümetin kapanmasının 20. gününde yaşanan olumsuzluklara dikkati çeken Leavitt, "Demokrat Partinin hükümeti kapatmasının 20. günü ve sonuçları yaşanmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Sözcü Leavitt, Federal Havacılık İdaresinde (FAA) çalışan hava trafik kontrolörü personel sayısının azaltıldığını ve bu nedenle hava trafiğinde gecikmeler yaşandığını aktardı.

FAA tarafından bugün yaptığı açıklamada, kapanma nedeniyle ülke genelinde hava trafik kontrolörlerinin büyük bir kısmının çalıştırılamadığı ve bu personelin yokluğunun "binlerce uçuşun gecikmesine neden olduğu" belirtilmişti.

Öte yandan, ABD içindeki uçuşların takibini yapan FlightAware adlı kuruluşun internet sitesinde, dün ülkede yaklaşık 7 bin 850 uçuşun ertelendiği bilgisine yer verilmişti.

ABD'de, yaklaşık 13 bin hava trafik kontrolörü ve 50 bin Ulaştırma Güvenlik İdaresi görevlisi kapanma süresince maaş almadan çalışmaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
Trump: Çin bizimle anlaşmazsa, yüzde 150 ek gümrük vergisi ödemek zorunda kalacak

Trump'tan piyasaları yerle bir edecek tehdit: Yüzde 150'ye çıkarırım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı

Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı
Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti

Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya 'Yobaz' dedi, oğluna kalem fırlattı

Devlet hastanesinde skandal: Doktor hakkında soruşturma başlatıldı
Beşiktaş'tan bomba Cengiz Ünder kararı

Beşiktaş'tan bomba Cengiz kararı
Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı

Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı
Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi

Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Kurtlar Vadisi'nin 'Baba Memduh'u Namık Kemal Yiğittürk hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi hayatını kaybetti
İşte çarşaf giyerek sokaklarda dolaşan erkeğin ifadesi

İşte çarşaflı erkeğin ifadesi! Neden sorusuna verdiği yanıt ilginç
Louvre Müzesi'nde mücevher soygunu! Değerlerine paha biçilemiyor

Dünyaca ünlü müzede dev soygun! Çaldıkları öyle böyle değil
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun olaylı diploma davasında ara karar açıklandı
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.