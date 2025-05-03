Beyaz Kelebekler Trafik Kazasının Acısını Anlatıyor

Beyaz Kelebekler müzik grubu üyeleri, 1970 yılında konsere giderken meydana gelen ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasını, "Son Yolculuk" isimli kampanya filminde anlattı.

"Sen Gidince" ve "Ateş Böceği" gibi şarkılarıyla akıllara kazınan Beyaz Kelebekler grubunun üyeleri, Trafikte Haklarım Derneğince Karayolu Trafik Haftası kapsamında sürücülerin kural ihlallerinin ölümcül sonuçlarına dikkati çekmek için hazırlanan "Son Yolculuk" isimli kampanya filminde kamera karşısına geçti.

Grup üyeleri, 19 Ocak 1970'te grubun konser için Adapazarı'na giderken geçirdikleri trafik kazasında Behzat Kutlubağ ile Rıfat ve Altan Eke kardeşlerin yaşamını yitirdiği, Ülkü Üst Sarpkan ve Bülent Ortaç'ın yaralandığı trafik kazasını anlattı.

Sosyal medyada yayınlanan kampanya filminde, Sarpkan, Ortaç ve Ender Akacan, 55 yıl önceki kazaya dikkati çekerek, trafikte sürücü hatalarına karşı uyarıda bulundu.

Grubun kurucularından Bülent Ortaç, kaza öncesinde neşeli bir yolculuk yaparken günün verdiği yorgunlukla uyuyakaldığını, gözünü açtığında alevler içinde bir ortamla karşılaştığını anlatarak, şunları söyledi:

"Üç kardeşimin, öndeki Rıfat ve Altan kardeşler ile yanımdaki Behzat Kutlubağ'ın yaşamadığını hissettim. Yaşayan iki kişi kalmıştık. 'Biz buradan nasıl kurtuluruz' diye düşünmeye başladım. Birden arka cam gözüme ilişti, çarpmanın neticesinde tuzla buz olmuştu. Dirseğimle arka camı kırdım, Ülkü'yü attım, sonra kendim çıktım."

"Hepsi hayatlarının baharında gittiler"

Grubun solisti Ülkü Üst Sarpkan, kazadan hemen önce aracın süratli gittiğini fark ederek arkadaşlarını uyardığını, kaza sonrasında ise kendisini araçtan çıkaran Ortaç sayesinde hayatta kaldığını belirtti.

Sürücülere kurallara riayet etmeleri uyarısında bulunan Sarpkan, "Yolculuklarımız değil, kazalar son bulsun." ifadesini kullandı.

Arkadaşlarını çok özlediğini söyleyen Sarpkan, "Hayatımın en mutlu günleriydi. Sahne alışımızı hiç unutmuyorum. Çok özlüyorum. Hepsi hayatlarının baharında gittiler. En çok üzüldüğüm de iki kardeşin o gece yan yana oturmasıydı. Her zaman iki araba gidilirdi. Biri bir arabada, diğeri bir arabada olurdu. O gün nedense ikisi yan yana oturdular. Bir anne, iki yavrusunu birden kaybetti." diye konuştu.

Sarpkan, Beyaz Kelebekler grubunun o dönem çok sevildiğini ve gazinolar arasında kapışıldığını, arkadaşları hayatta olsa çok güzel yerlere geleceklerine inandıklarını sözlerine ekledi.

Grubun kurucularından Ender Akacan ise konser için yola çıkan ve salona diğerlerinden önce varan araçta olduğunu, kaza haberini konser salonunda akort yaparken aldığını aktardı.

Grubun çıkaracağı plak reklamının tesadüfen kaza haberiyle aynı gün verildiğini kaydeden Akacan, "Arkadaşlarımız plaklarının çıktığını göremediler, vefat ettiler." dedi.

Trafikte Haklarım Derneği Başkanı Yasemin Usta'nın teklifi üzerine trafik kazalarını önlemeye yardımcı olmak için hazırlanan kamu spotuna katıldıklarını belirten Akacan, "55 yıl geçmesine rağmen ateşi, külü ne kadar sönse de o fidanların ağaç olduğunu göremedik. Biz hayattayız ama onların üzüntüsünü hala yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Yasemin Usta ise Beyaz Kelebekler'in geçirdiği kazanın Türkiye'nin toplumsal hafızasında derin ve acı bir iz bıraktığını söyledi.

Usta, sürücülerin yaptığı kural ihlallerinin acı tablosunu anlatabilmek için "Son Yolculuk" isimli projeyi geliştirdiklerini, İçişleri Bakanlığının da projeye destek verdiğini bildirdi.

Trafik kazalarındaki can kayıplarına değinen Usta, şunları kaydetti:

"Sadece 2015 yılından bu yana kazalarda 60 binden fazla canımızı kaybettik, 3 milyondan fazla kişi ise yaralandı. Yaralananların içerisinde kaç kişinin engelli kaldığını bilmiyoruz. İşin acı tarafı şu ki kazaların yüzde 89'u, yani her 10 kazadan 9'u sürücü kusurundan kaynaklanıyor. Aşırı hız, şerit ihlali, kavşaklardan geçiş önceliğine uymamak, arkadan çarpma, kırmızı ışık ihlali, en sık yapılan ve ölümcül sonuçlar doğurabilecek sürücü kusurlarının başında geliyor."