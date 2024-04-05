Beşiktaş'ta Yangınla Sonuçlanan Olay Yeri İncelemesi Devam Ediyor

Beşiktaş'ta 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangının yaşandığı gece kulübünde olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Olay yeri inceleme ekipleri, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokaktaki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübünde çıkan yangınla ilgili bulguları araştırıyor.

İnceleme için elektrik ve doğal gazı kesilen binadan tahliye edilen vatandaşlar, gün içinde dairelerine gelerek bazı eşyasını alırken, belediye temizlik ekipleri de yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen eşyayı çöpe attı.

Binanın mimari çiziminde çalıştığını belirten Mehmet Enver Horozoğlu (77), bina önünde bekleyen basın mensuplarına konuştu.

Binanın mimarı Zeki Öztekin'in yanında yüksek mühendis ve mimar olarak çalıştığını dile getiren Horozoğlu, "Biz burada bunun altını sinema olarak çizdik. 1972 yılında çizdiğimizi hatırlıyorum. Üstte balkon vardı, o balkonda sinema makine dairesi falan vardı. Yukarıda pasaj vardı, pasajdan iniş vardı ama bunun çıkışı vardı, tek giriş değildi, çıkışı vardı. Giriş çıkışı olmadan zaten belediyeden geçmezdi." ifadelerini kullandı.