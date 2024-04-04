Beşiktaş'ta çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti

Beşiktaş'ta, tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübüne yakın bölgede çalışan esnaf olay günü yaşadıklarını dile getirdi.

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta yangının meydana geldiği apartmanda bulunan dairelerin sakinleri ve yakınındaki pasajdaki esnaf buradan tahliye edildi.

Eşyasını almak üzere pasaja gelen iş yeri sahiplerinden Muhittin Yartaşı, kulübün girişinde elektrik üzerine dükkanı olduğunu belirterek, "Ben dükkanımda oturuyordum. Oğlum da dükkanın önünde telefonla konuşuyormuş. O anda dumanları görmüş, 'Baba çık dışarı yanıyoruz.' dedi. Ben o anda çıkarken dükkanımın yanında mağaza var, kepengi açıldı. O arada bizim müdürler oradan çıktı." ifadelerini kullandı.

Kapının açılmasıyla çıkış kapısındaki yangının iyice alevlendiğini, içeriye oksijen girişiyle alevlerin parladığını dile getiren Yartaşı, yangının o anda başladığını kaydetti.

Yartaşı, dumanlar sardığı için gece kulübünden dışarı çıkılmadığını aktararak, "Kapının önündeki arkadaşlar çıkmış, onun dışında kimseyi görmedim. İçerdeki çoğu arkadaşı tanıyordum. Ramazan başından beri tadilattaydı. Burası normalde bir pasaj. Kulübe giriş için müşterilerin girdiği bir kapı var. Bir de arkada mal kabul denilen yani erzak alımı ve tadilat yapılacağı sırada malzemeleri getirdikleri kapı var. Onun dışında başka kapısı yok. Yangın çıkış merdiveni olma şansı yok, zaten eski 2. katta" dedi.

"Gündüz biz çalıştığımızdan dolayı aşağıda sesleri duyuyorduk"

Pasajda kuaförlük yapan Şükrü Polat da bir aydır süren tadilat sırasında çıkan kokudan rahatsız olduklarını söyledi.

Bu kokunun ne kadar yangına etki edeceğini tam bilmediklerini anlatan Polat, "Gündüz biz çalıştığımızdan dolayı aşağıda sesleri duyuyorduk, müşterilerimiz de diyordu. Ramazan geldiğinde dolayı bize idare edin diyorlardı. Sonuçta tanıdığımız insanlar. 'İşte bitiyor, ramazan bittiği zaman kurtulacaksınız.' diyorlardı. Normal esnaf konuşması olarak geçiyordu. Sonlara yaklaşmışlardı, onu biliyoruz." diye konuştu.

Polat, yangın sırasında dükkanda olduklarını, yoğun bir koku gelince kendilerini dışarıya attıklarını ifade ederek, çalışanları sima olarak tanıdıklarını dile getirdi.

Pasajın tahliye edilmesi nedeniyle şu anda dükkanlarını çalıştıramadıklarına dikkati çeken Polat, bir an önce dükkanlarını açmalarına izin verilmesini istedi.