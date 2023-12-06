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Bergama'da 41 kaçak göçmen yakalandı

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İzmir'in Bergama ilçesinde kaçak yollarla yurda giren 41 kaçak göçmen ile 4 şüpheli yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

İZMİR'in Bergama ilçesinde, kaçak yollarla yurda girdiği tespit edilen 41 kaçak göçmen ile 4 şüpheli yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve MİT Başkanlığı, İzmir'in Bergama ilçesinde göçmen kaçakçılığı olacağı bilgisini edindi. Bunun üzerine koordineli bir çalışma yürüten ekipler, teknik ve fiziki takip başlattı. Kaçak göçmenlerin kamyonet ile taşındığını belirleyen ekipler, 4 Aralık tarihinde yapılan takip sonucunda Kuzey Ege Otoyolu'ndan, Zeytindağ Mahallesi'ne ilerleyen söz konusu kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan incelemede, 41 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ile 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan 1 şüphelinin 19 ayrı suçtan kaydı ve aranma kaydının olduğu belirlendi.

Jandarma karakoluna götürülen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı diğer 2'sinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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