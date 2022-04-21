Bergama'da 23 Nisan kutlamaları başladı

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti; Yaşasın 23 Nisan...

Etkinliğe katılan çocuklar, İlçe Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Hakan Koştu ve protokol üyeleri ile birlikte gönüllerince bir gün geçirdiler.

Şenliğe katılan yarınımızın teminatı çocuklar eğitmenler ve öğretmenleri eşliğinde yüz boyama etkinliği ile resimler yaptılar. Kendileri için hazırlanan platformlarda oynadıkları oyunlarla bolca stres atıp, neşelendiler.

BAŞKAN KOŞTU; "23 NİSAN MİLLETİMİZİN EN ÖNEMLİ GÜNLERİNDEN BİRİSİDİR"

İlçe Halk Eğitim Bahçesi'nde düzenlenen etkinlik ardından bir açıklama yayınlayan Belediye Başkanı Hakan Koştu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102 yıl önce verdiği varoluş mücadelesine işaret etti. 23 Nisan'ın, milletimizin önemli günlerinden birisi olduğuna açıklamasında dikkat çeken Başkan Koştu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti 23 Nisan en kıymetli hazinemiz olan çocuklarımıza hediye edilmiştir. Şimdi bizlere ve çok değerli öğretmenlerimize düşen görev, çocuklarımızı milletini ve ülkesini seven vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmektir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyadaki tek çocuk bayramıdır. Bu bayram sayesinde; sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik Türkiye'mizden minik yüreklerimiz aracılığıyla tüm dünyaya yayılmaktadır. Yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza armağan edilen bu tarihi günle, millet iradesinin ve geleceğimizin her şeyin üzerinde tutulduğu açıkça vurgulanmıştır" dedi.

Başkan Koştu açıklamasını şöyle bitirdi; "Bu duygu ve düşüncelerle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden, şehitlik mertebesine ulaşan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı şimdiden yürekten kutluyorum."

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