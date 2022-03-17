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Berat Kandili dualarla idrak edildi

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Berat Kandili Cedidiye Camisi Vatandaşların namaz kılarak dua etmesi SAKARYA - Sakarya'da Berat Kandili dualarla idrak edildi.

SAKARYA (AA) - Berat Kandili

Cedidiye Camisi

Vatandaşların namaz kılarak dua etmesi SAKARYA - Sakarya'da Berat Kandili dualarla idrak edildi.

Düzce

Berat Kandili dolayısıyla Düzce'de program düzenlendi.

İl merkezinde bulunan tarihi Cedidiye Camisi'nde akşam ezanının ardından camiye gelen vatandaşlar namaz kılarak dua etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, ilahiler ve ikramlarla son buldu.

Berat Kandili dualarla idrak edildi

Berat Kandili dualarla idrak edildi

Berat Kandili dualarla idrak edildi

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Berat Kandili, Sakarya, Namaz, dua, Güncel, Haberler

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