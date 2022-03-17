Berat Kandili dualarla idrak edildi
AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Berat Kandili Cedidiye Camisi Vatandaşların namaz kılarak dua etmesi SAKARYA - Sakarya'da Berat Kandili dualarla idrak edildi.
SAKARYA (AA) - Berat Kandili
Cedidiye Camisi
Vatandaşların namaz kılarak dua etmesi SAKARYA - Sakarya'da Berat Kandili dualarla idrak edildi.
Düzce
Berat Kandili dolayısıyla Düzce'de program düzenlendi.
İl merkezinde bulunan tarihi Cedidiye Camisi'nde akşam ezanının ardından camiye gelen vatandaşlar namaz kılarak dua etti.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, ilahiler ve ikramlarla son buldu.