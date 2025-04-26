İran'daki liman patlaması ihracat faaliyetlerini olumsuz etkiledi!

İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı patlamanın ardından devre dışı kalırken ülke ihracatının önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği stratejik limandaki faaliyetler Körfez'in kuzeyindeki İmam Humeyni Limanı'na yönlendirildi.

GEMİLER DİĞER LİMANLARA YÖNLENDİRİLDİ

Tarım Bakanı Gulamrıza Nuri Kızılce, Kriz Yönetimi toplantısında Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Limanı'ndaki patlama sonrasında limana mal taşıyan gemilerin başka limanlara yönlendirildiğini açıkladı.

İranlı bakan, "Temel ihtiyaç malzemeleri taşıyan gemiler, başta İmam Humeyni Limanı olmak üzere diğer limanlara yönlendirildi." dedi.

İmam Humeyni Limanı, Basra Körfezi'nin kuzey kıyısında Huzistan eyaletinde yer alıyor.

NE OLDU?

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda öğle saatlerinde şiddetli patlama meydana gelmişti.

Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği açıklanmıştı.

Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda 14 kişinin hayatını kaybettiği, 750 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Olay bölgesinden gelen görüntülerde de patlamanın şiddeti dikkati çekerken limanın bir kısmının büyük hasar gördüğü anlaşıldı.