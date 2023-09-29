Bem-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Gayretli'den Havza Belediyesine ziyaret

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli, Havza Belediyesini ziyaret etti.

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli, Havza Belediyesini ziyaret etti.

Gayretli ve Başkan Yardımcı Sabri Keskinoğlu, Havza Belediyesi İşyeri Temsilcisi Fatih Çeri ile bir araya geldi, ardından Belediye Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt eşliğinde Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e kardeşinin yaşamını yitirmesi dolayısıyla taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Özdemir, Gayretli ve Keskinoğlu'na teşekkür ederek, "Sizlerin şahsında acımızı paylaşan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda olan sendikamızı bu günümüzde de yanımızda görmekten mutlu oldum." dedi.

Gayretli ve Keskinoğlu, daha sonra sendika üyelerini ziyaret ederek üyelerin taleplerini dinledi.