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Belgin Uygur, 2024 Yılına Damga Vuran Fotoğrafları Oyladı

Belgin Uygur, 2024 Yılına Damga Vuran Fotoğrafları Oyladı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi. Uygur, özellikle dünya gündemini etkileyen olayları ve vicdani meselelere dikkat çekti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Uygur, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony"nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Belgin Uygur, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Samır Jordamovıc'in "Umut var", "Haber" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Her yer Filistin", Barış Seçkin'in "Dış işleri" ve Ashraf Amra'nın "Masumiyet" adlı karelerini oyladı.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi" ile Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" başlıklı karelerini oylayan Uygur, "Spor" kategorisinde ise Samır Jordamovıc'in "Gece atlayışı" adlı karesini tercih etti.

Oylama sonrasında AA muhabirine değerlendirmede bulunan Uygur, farklı kategorilerde dünya gündemi ile insanlık gündemi ve vicdanına ilişkin birçok vurucu fotoğraf karesinin yer aldığını ifade etti.

Gazze meselesinin vicdanları derinden yaralayarak kanatan bir soykırıma dönüşmesine yıllardır bütün dünyanın tanıklık ettiğini anımsatan Uygur, "Hakeza, yine Suriye'de kendi halkına karşı en şiddetli zulmü uygulayan bir rejimin Sednaya Hapishanesi ile birlikte aslında oradaki halkın nasıl bir vicdansızlığa, hukuksuzluğa ve zulme de bütün dünya şahitlik etti. Umuyoruz ki, artık dünyanın hiçbir yerinde bir daha insanların vicdanını kanatan bu tür görüntülere şahitlik etmeyiz." ifadelerini kullandı.

"Haber" kategorisinde oyladığı "Dış işleri" adlı fotoğrafa değinen Belgin Uygur, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın G7 Zirvesi'ndeki toplantısı esnasında ortaya çıkan bu görüntü hepimizin gurur tablosu. Aslında bir zamanların özlenen Türkiye tablosu. Bizim de teşkilatlarımızla, vatandaşımızla bir araya geldiğimizde sık sık dile getirdiğimiz bir konu. Gazze'deki soykırım ve Suriye'deki büyük zulüm ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Yemen'den, Arakan'dan başlamak üzere dünyanın neresinde olursa olsun, Filistin, Gazze ve Suriye başta olmak üzere o zulme karşı dimdik duruşu ve ' Dünya 5'ten büyüktür', 'Daha adil bir dünya mümkündür' ve Davos'taki bebek katillerine karşı "One minute" çıkışı bizim için çok değerli, özlediğimiz güçlü bir Türkiye tablosu.

Bu fotoğrafın tam tersine bir zamanların Türkiye'sinde hepimiz şahitlik ettik. Hafızalarda taze olan ve gözümüzün önüne gelen işte o fotoğraf karesinden, böyle bir fotoğraf karesine... Dünya siyasetine ve uluslararası siyasete yön veren güçlü ve büyük bir Türkiye dış politikası. Bizim gurur kaynağımız, zulme uğrayan bütün coğrafyaların duasında ve ümmetin umudu olan bir lider ve Türkiye, elhamdülillah."

Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Güncel
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