Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği, "Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Üst Düzey Etkileşim Etkinliği" düzenledi

Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği, Belçika Ekonomi Misyonu kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden Kraliçe Mathilde önderliğindeki heyetin Ankara temasları çerçevesinde " Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Üst Düzey Etkileşim Etkinliği" düzenledi.

Büyükelçilikteki etkinliğe, Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot, Belçika'nın Valon Bölgesi Hükümeti Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Pierre-Yves Jeholet, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, yabancı misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, buradaki konuşmasında, Ankara'nın yeni başkent olduğu dönemde Brüksel hükümetinin Büyükelçilik konutunu İstanbul'dan Ankara'ya taşıdığına dikkati çekerek, "Belçika, bu pencerelerden bir cumhuriyetin kalkınmasını seyretti. Biz modernleştiğini, çok büyük, güçlü ve gururlu bir müttefik olarak büyüdüğünü gördük. Bugün de hala öyle." ifadesini kullandı.

Belçika Büyükelçiliğinin Ankara'daki en eski büyükelçilik rezidanslarından biri olduğunu vurgulayan Van de Velde, "Burada savunma sanayilerimizin geleceğini konuşmak için bir araya geldik. Çünkü en iyi ortaklıklar, tıpkı bu ev gibi adım adım, ilmek ilmek inşa edilir." dedi.

"Türkiye, bizim çok önemli bir komşumuz, hatta bizim en büyük komşumuz diyebilirim"

Belçika Savunma Bakanı Francken, Türkiye'de geçirdiği 3-4 gün boyunca yoğun temaslarda bulunduğunu ve birçok konuşma yaptığını aktardı.

Belçika heyetinin, Türkiye'ye 14 yıl önce ekonomik bir misyonla geldiğine işaret eden Francken, "14 yıl çok uzun bir süre. Yani o kadar uzun olmaması gerekir. Türkiye, bizim çok önemli bir komşumuz, hatta bizim en büyük komşumuz diyebilirim." ifadesini kullandı.

Francken, 14 yıl boyunca Türkiye'ye gelmemenin "akıllıca bir karar" olmadığını vurgulayarak, "Artık 14 yıl beklemeyeceğiz, Türkiye'ye çok daha erken geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'ye hem temaslarda bulunmak hem de sözleşme imzalamak amacıyla geldiklerinin altını çizen Francken, "Çok fazla temasta bulunduk, iyi networkler, çok fazla iletişim, yüzlerce etkinlik, güzel buluşmalar, iyi diyaloglar ve güzel tartışmalar yaptık. Ayrıca İstanbul'da çok fazla sözleşme imzaladık, yaklaşık 40 tane." diye konuştu.

Francken, bugün Ankara'da da 6 sözleşme imzaladıklarına, bu rakamın daha da artacağı kanısında olduklarına işaret etti.

"Günümüz dünyasında güvenlik garanti değildir"

Belçika'nın Valon Bölgesi Hükümeti Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Jeholet de konuşmasında, misafirperverliği dolayısıyla Büyükelçi Van de Velde'ye teşekkürlerini sundu.

Jeholet, "Günümüz dünyasında güvenlik, garanti değildir. Her geçen gün gücün daha da dağıldığı, rekabetin arttığı ve istikrarın giderek zorlaştığı çok kutuplu bir dünyanın ortaya çıktığına tanık oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu bağlamda, güvene, ortak sorumluluğa ve sinerjiye dayalı ortaklıklarla güveni korumak gerektiğini belirten Jeholet, "Bu nedenle güvenilir ortaklar arasındaki işbirliği yalnızca bugünün krizleri için değil, yarının riskleri için de hayati önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Jeholet, Türkiye ve Belçika'nın 70 yılı aşkın süredir NATO müttefiki olarak ortak güvenliği savunmak için çalıştığına dikkati çekerek, "Diplomasi kapıları açabilir ancak o kapılardan geçen ve fırsatları sonuca dönüştüren şirketlerdir." dedi.