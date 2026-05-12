Belçika Flandre Bölgesel Hükümeti Başkanı Diependaele, Kurtarma-9 Römorkörüne Teknik Gezi Gerçekleştirdi

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Belçika Flandre Bölgesel Hükümeti Başkanı Matthias Diependaele ve beraberindeki heyetin, KURTARMA-9 römorkörüne teknik gezi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında ülkemizde bulunan Belçika Flandre Bölgesel Hükümeti Başkanı Sayın Matthias Diependaele ve beraberindeki heyet, KURTARMA-9 römorkörümüze teknik gezi gerçekleştirdi."

Kıyı Emniyeti Genel Müdürümüz Mustafa Bankaoğlu tarafından römorkör ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Denizlerde güçlenen iş birliği, ortak geleceğe taşıdığımız güçlü bir adımdır."

Kaynak: ANKA