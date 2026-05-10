Belçika Kraliçesi Mathilde, Baykar'ı ziyaret etti

Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden Kraliçe Mathilde, Baykar'ın Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezini gezerek milli insansız hava araçları hakkında bilgi aldı.

BELÇİKA Ekonomik Misyonu kapsamında Türkiye'ye ziyaret düzenleyen Belçika Kraliçesi Mathilde, Baykar'ın milli ve özgün insansız hava araçlarının geliştirildiği ve üretildiği Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezini ziyaret etti. Kraliçe Mathilde ve beraberindeki heyete Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile Genel Müdür Haluk Bayraktar eşlik etti.

Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki heyet, Baykar'ın milli ve özgün insansız hava araçlarının Ar-Ge ve üretim faaliyetlerinin yürütüldüğü Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

KRALİÇE BAŞKANLIĞI'NDAKİ GENİŞ HEYET

Baykar'ı ziyaret eden Kraliçe Mathilde başkanlığındaki heyette Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, dış ticaretten de sorumlu Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel Başkent Bölge Hükümeti Başbakanı Boris Dillies, Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele ve Valon Bölge Hükümeti Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet, Belçika'nın Türkiye Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, devlet görevlileri, diplomatik misyon temsilcileri, akademisyenler, özel sektör temsilcileri ve Belçika basınından gazeteciler de ziyarete katıldı.

MİLLİ SİHA'LARI İNCELEDİ

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni gezen Kraliçe Mathilde ve beraberindeki heyete Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile Genel Müdür Haluk Bayraktar eşlik etti. Ziyarete Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de katıldı. Baykar'ın dünya çapında başarılarıyla tanınan milli SİHA platformlarını inceleyerek yürütülen Ar-Ge ve üretim faaliyetleri hakkında detaylı brifing aldı.

AKINCI ÖNÜNDE HATIRA I

Ziyaretin sonunda Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde sergilenen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) önünde hatıra fotoğrafı çektirildi. Kraliçe Mathilde'e, ziyaretin anısına Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından Bayraktar KIZILELMA İnsansız Hava Aracı'nın maketi takdim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
