Belçika'dan İran'a Terör Listesi Çağrısı

Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, İran Devrim Muhafızları ordusunu terör listesine alma konusunun federal hükümetin koalisyon anlaşmasında yer aldığını hatırlatarak, bugün bu sonuca ulaşmanın mümkün olacağını düşündüğünü söyledi.

Prevot, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı girişinde basına açıklamalarda bulundu.

Önceliğin Ukrayna olacağını belirten Prevot, " Belçika, insani konuları en öncelikli konu olarak ele alarak Ukrayna'ya önemli destek sağlamaya devam etmeyi amaçlıyor. Özellikle demiryolu taşımacılığını hedef alan ve daha fazla sivilin ölümüne neden olan insansız hava aracı saldırıları görmeye devam ediyoruz." dedi.

Prevot, İran'daki olaylarla ilgili, "Bir yıl önce, yeni Belçika hükümeti kurulduğunda, koalisyon anlaşmamızda İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nu AB'nin terör örgütleri listesine almak istediğimizi açıkça belirttiğimizi vurgulamak istiyorum. Son haftalarda tanık olunan vahşet ve baskılar ışığında, diğer Avrupalı ?müttefiklerle birlikte bunu savunmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

"Açıkçası, günün sonuna kadar bir sonuca ulaşmanın mümkün olacağını umuyorum." ifadelerini kullanan Prevot, AB'deki birçok ülkenin bu anlamda baskı yaptığını dile getirdi.

İran'daki gösteriler

İran'da, 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti. Gösterilerin sona ermesinin ardından son günlerde internet erişimi kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlanmıştı.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) ise gösterilerde çıkan olaylarda 5 bin 848 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.