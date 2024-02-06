Türkiye'nin Belçika Büyükelçileri, 'Yılın Kareleri' oylamasında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın zaferini seçti

Türkiye'nin Belçika'da görevli üç büyükelçisi, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında "Spor" kategorisinde, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın Brüksel'de oynanan finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyonluk sevincini yansıtan "Dünyanın sultanları" fotoğrafını seçti.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü ve Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında yıl boyunca çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katılan üç büyükelçi, Brüksel'de oynanan şampiyonluk müsabakasında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Sırbistan'ı 3-2 yendiği zaferine ve şampiyonluk heyecanına tanık oldukları anları hatırlatarak, Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafına oy verdi.

Uysal, Gümrükçü ve Kaymakcı, kıran kırana oynanan müsabakayı şampiyonlukla tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı ile gurur duyduklarını belirtti.

"Deprem: Umut" kategorisinde "Hoş geldin" fotoğrafı öne çıktı

"Deprem: Umut" özel kategorisinde, Brüksel'deki üç büyükelçinin seçimi, Murat Şengül'ün çektiği "Hoş geldin" adlı fotoğrafı oldu.

Gümrükçü, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde, İskenderun'da yıkılan Merve Apartmanı'nda yapılan arama kurtarma çalışmalarında 56. saatte ulaşılan 16 yaşındaki Mahmut Salman'ın kurtarılma anını yansıtan fotoğrafın etkileyici olduğunu belirtti.

Uysal da fotoğrafın o an yaşananları çok güçlü şekilde yansıttığını vurgulayarak, "Eskilerin bir sözü var, babam söylerdi; 'Her koşul altında, ne olursa olsun hayat devam ediyor. Onun bir veciz ifadesi var: 'İdame-i hayat, beka-i mevcudiyet. Varlık da hayat da devamlıdır.' Bu fotoğraf, bana bunu hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

AA'nın Avrupa Haberleri Müdürlüğünün merkezi Brüksel Ofisi'ni ziyaret ederek "Yılın Kareleri" oylamasına katılan AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kaymakcı'nın da bu özel temalı kategorideki seçimi de "Hoş geldin" adlı fotoğraf oldu.

"Gazze: Kanıt" özel kategorisi

"Gazze: Kanıt" kategorisinde, Büyükelçi Uysal, Ashraf Amra'nın çektiği, İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun bombardımanı sonrası aralarında çocukların da bulunduğu yaralıların, Dair al Balat kentindeki Aksa Hastanesi'ne getirilmesini anlatan "Yanımda ol anne" adlı fotoğrafı seçti.

Büyükelçi Gümrükçü de "Gazze: Kanıt" kategorisinde, Mustafa Hassona'nın fotoğrafını seçti. Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde nüfusun yoğun olduğu bölgelere düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandığını bildirmişti. Gümrükçü'nün seçimi, bu duruma kanıt niteliği taşıyan "Fosfor" adlı fotoğraf oldu.

Bu kategoride Büyükelçi Kaymakcı da Ali Jadallah'ın, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılarda, Gazze kentindeki Eş-Şati Mülteci Kampı Al bölgesine aydınlatma fişeği attığı anları çektiği "Gece bombardımanı" adlı fotoğrafı seçti.

"Çevre-Yaşam" kategorisi

"AA Yılın Kareleri"nin ana kategorilerinden "Çevre-Yaşam" başlığında da Büyükelçi Uysal, Mahmut Serdar Alakuş'un havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'de, Çiğli Havaalanındaki etkinliklerde Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşunu çektiği "Gökyüzü akrobasisi" adlı fotoğrafına oy verdi.

Bu kategoride Büyükelçi Gümrükçü, İstanbul'da ziyarete açılan TCG Anadolu gemisinin Fatih Camisi ve Ay ile güzel görüntüler oluşturduğu, İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği" adlı fotoğrafını seçti.

Büyükelçi Kaymakcı da "Çevre-Yaşam" kategorisindeki fotoğraflardan Ali Fatih Akçay'ın, Karadeniz'de besicilerin şenlik havasında geçen yayla yolculuğunu çektiği "Doğal renkler" adlı fotoğrafına oy verdi. Kaymakcı, yöresel kıyafetler giyip hayvanlarını nazarlık ve gerdanlık gibi rengarenk malzemelerle süsleyen besicilerin şenlik havasında yaylaya çıktığı fotoğrafı beğendiğini dile getirdi.

"Haber" kategorisi

Uysal, "Haber" kategorisinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 100. yılı dolayısıyla Anıtkabir'e akın eden vatandaşları yansıtan, Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda" adlı fotoğrafını seçti.

Gümrükçü, bu kategoride Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST için havalanan Bayraktar Akıncı İnsansız Hava Aracının, "Süper Ay" ile görüntülendiği, Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı" adlı fotoğrafına oy verdi.

Kaymakcı ise "Haber" kategorisinde Mustafa Kamacı'nın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve eşi Olana Zelenska'nın katıldığı, NATO ülkelerinin liderleri ve eşleri, NATO Zirvesi dolayısıyla Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda verilen akşam yemeğine ilişkin fotoğrafını seçti. Kaymakcı, oyunu, "Yalnızlığın resmi" adlı fotoğrafa verdi.