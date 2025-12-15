Haberler

Belçikalıların yüzde 67'si dondurulmuş Rus varlıklarından Ukrayna'ya kredi verilmesine karşı

Belçika'da yapılan bir ankete göre, katılımcıların yüzde 67'si Avrupa Birliği'nin dondurulmuş Rus varlıklarıyla Ukrayna'ya tazminat kredisi sağlama planına karşı çıkıyor. Yüzde 22'si desteklerken, yüzde 11'i ise konuya ilgi göstermedi.

Belçika'da yapılan anket, halkın yüzde 67'sinin, büyük kısmı ülkelerinde dondurulmuş bulunan Rus varlıkları kullanılarak Ukrayna'ya tazminat kredisi sağlanmasına yönelik Avrupa Birliği (AB) Komisyonu planına karşı olduğunu ortaya koydu.

Belçika'nın Fransızca yayın yapan Le Soir haber sitesi, RTL televizyonu, Flamanca yayın yapan Het Laatste Nieuws (HLN) gazetesi ve Ipsos ortaklığındaki ankette Belçikalılara AB'nin tazminat kredisi planı soruldu.

Katılımcıların yüzde 67'si, büyük kısmı ülkelerinde bulunan dondurulmuş Rus varlıklarıyla Ukrayna'ya tazminat kredisi sağlanması planına karşı olduklarını belirtti, yüzde 22'si planı desteklediklerini ifade etti.

Katılımcıların yüzde 11'i ise konuyla ilgilenmediklerini dile getirdi.

AB Komisyonu, bir süredir Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya sunulacak krediye teminat olarak kullanılması fikri üzerinde çalışıyordu.

Plan kapsamında ciddi miktarda kredi sağlanması, Ukrayna'nın bu krediyi sadece Rusya'nın savaş tazminatı vermesi halinde geri ödemesi öngörülüyor.

Belçika Başbakanı Bart de Wever de büyük kısmı ülkesinde bulunan ve yaptırımlar kapsamında hareketsizleştirilen Rus varlıklarının, Ukrayna'ya sağlanacak kredinin teminatı olarak kullanılması için risklerin paylaşılması, birlikte hareket edilmesi ve yasal dayanakların açık biçimde ortaya konulmasını şart koşuyor.

Rusya, Brüksel'deki finans kuruluşu Euroclear'da bulunan dondurulmuş varlıklarına el konulması halinde Belçika'nın sorumlu tutulacağını belirtiyor.

Avrupa Merkez Bankası da AB'nin tazminat kredisi planının uluslararası piyasalarda avroya güveni zedeleyebileceğinden endişe ediyor.

Bu konunun, 18 Aralık'ta Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde de görüşülmesi bekleniyor.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

