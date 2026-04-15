Haberler

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Van de Velde, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile görüşerek Kayseri'nin sanayi, ticaret ve turizm potansiyeli üzerinde durdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Van de Velde ve Büyükkılıç başkanlık makamında bir araya geldi.

Ziyarette, Kayseri'nin sanayi, ticaret ve turizm potansiyeli ile Avrupa Birliği perspektifindeki yeri ele alındı.

Büyükkılıç, buradaki konuşmasında, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kayseri'nin köklü geçmişi ve üretim gücüyle öne çıkan bir şehir olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Brüksel, Avrupa'nın önemli merkezlerinden birisi. Kayseri de sanayinin ve ticaretin merkezlerinden biridir. Kayseri Ticaret Odası'nın Çekya Büyükelçiliği ile birlikte gerçekleştirdiği organizasyonda şehrimizin tüm yönleriyle anlatıldığına inanıyorum. Şehrimizi, Avrupa standartlarının üzerine taşıma yönünde gayretlerimizi sürdürüyoruz. İyi bir noktada olduğumuza inanıyoruz. Kayseri'mize hoş geldiniz."

Van de Velde de görüşmelerde Kayseri'nin Avrupa Birliği ile olan yakın ilişkisini ve potansiyelini yerinde gözlemlediğini belirtti.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

