Haberler

Belçika Başbakanı de Wever: "En büyük müttefikimiz kırılganlığımızdan yararlanmaya çalışıyor"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika Başbakanı Bart de Wever, ABD ile Avrupa arasındaki gerginliğe dikkat çekerek, Avrupa'nın müttefikler tarafından kırılganlığı nedeniyle istismar edildiğini ifade etti. De Wever, Avrupa'nın kendi egemenliğini koruması gerektiğini vurguladı.

Belçika Başbakanı Bart de Wever, son dönemde ABD ile Avrupa ülkeleri arasındaki gerginliğe işaret ederek, "En büyük müttefikimiz kırılganlığımızdan yararlanmaya çalışıyor." dedi.

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, de Wever, Brüksel'deki Kraliyet Sarayı'nda konuştu.

Belçika'nın uzun bir jeopolitik ve ekonomik istikrarsızlık dönemine hazırlanması gerektiğine dikkati çeken de Wever, buna Ukrayna'da süren savaşın yanı sıra Avrupa'nın "kendi egemenliğini savunacak silahlara yakın gelecekte sahip olamayacağının" anlaşılmasının da katkı sağladığını ifade etti.

De Wever, doğrudan ABD'ye atıfta bulunmayarak, "En büyük müttefikimiz bu kırılganlığı istismar etmeye çalışıyor." dedi.

Bunun Avrupa ülkelerinin egemenliğinin ve halklarının demokratik iradesinin önemsenmediği izlenimi verdiğini kaydeden Belçika Başbakanı, Grönland halkının kendi kaderini tayin hakkının zorla geçersiz kılınmasını öngören ve "haddini aşan" yaklaşımı eleştirdi.

De Wever, "Dünyanın en güçlü gücünden gelse bile Avrupalı bir müttefikin toprak bütünlüğünün ve kendi kaderini tayin hakkının baskı altına alınmasına asla tahammül edemeyiz." ifadesini kullanarak, Avrupa'nın doğuda ve batıda birlik içinde olduğunu göstermesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı ilk kez bu kadar sert
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti

Cani hemşirenin talebine bakın! Hakim, hiç düşünmeden reddetti
Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti

Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti
Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti

Cani hemşirenin talebine bakın! Hakim, hiç düşünmeden reddetti
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar

Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getirdiler
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı

Kurşunlardan ölü taklidi yaparak kurtulan Nazif'ten haber var